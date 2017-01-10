19-летняя гимнастка Яна Кудрявцева окончательно решила завершить карьеру

Многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Яна Кудрявцева завершила профессиональную карьеру. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Отмечается, что о своем решении 19-летняя спортсменка уведомила FIG в конце декабря 2016 года.
В ноябре прошлого года глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявляла о решении Кудрявцевой завершить карьеру. После этого спортсменка отметила, что окончательно определится с планами на будущее после Нового года.
Кудрявцева 13 раз становилась чемпионкой мира, четыре раза победила на Европейских играх — 2015 в Баку. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она взяла серебро в личном многоборье, уступив золотую медаль другой россиянке, Маргарите Мамун.