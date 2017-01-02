Перенесший восемь операций за 10 дней 18-летний футболист завершил карьеру

18-летний итальянский футболист дортмундской «Боруссии» Дарио Скудери объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Abola.

Причиной стали проблемы со здоровьем. 14 сентября во время матча юношеской Лиги Европы с польской «Легией» Скудери получил тяжелый перелом ноги, у него оказались порваны мениск и крестообразные связки колена. Он перенес восемь хирургических операций за 10 дней.

В конце ноября 19-летняя российская гимнастка Яна Кудрявцева, ставшая серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, завершила карьеру из-за травмы. В результате перелома ноги у спортсменки появились проблемы со здоровой ногой, в связи с чем Кудрявцева и приняла решение закончить выступления.