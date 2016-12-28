Бывший футболист «Спартака» Кавенаги завершил карьеру

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги завершил карьеру. Об этом сообщается на сайте его первой команды — аргентинского «Ривер Плейта».

«Сегодня особенный день для меня. Я с гордостью объявляю о завершении карьеры. Вместо того чтобы грустить, хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех, кто помогал мне. Я очень рад, что у меня получилось осуществить мечту детства», — заявил Кавенаги.

Аргентинец выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. В составе красно-белых он провел 47 матчей, в которых забил 11 мячей. Также он играл за такие команды, как французский «Бордо», испанские «Вильярреал» и «Мальорку». В его активе четыре матча за сборную Аргентины. Последним клубом нападающего был кипрский АПОЭЛ, который он покинул в апреле этого года.

Кавенаги — четырехкратный чемпион Аргентины и обладатель Кубка Либертадорес в составе «Ривер Плейта». Вместе с «Бордо» становился чемпионом Франции. Со «Спартаком» форвард дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.