Определен российский футбольный клуб с самыми недисциплинированными фанатами

Московский «Спартак» заплатил 2,7 миллиона рублей за поведение своих болельщиков в первых 17 турах чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщает «Советский спорт».

По этому показателю клуб уверенно лидирует в премьер-лиге. Столичный ЦСКА потратил на штрафы на миллион меньше. Около 900 тысяч в качестве штрафов за поведение фанатов Российскому футбольному союзу (РФС) отдал петербургский «Зенит».

Еще 90 тысяч «Спартак» вынужден был заплатить из-за действий главного тренера Массимо Карреры, который по ходу четырех матчей покидал техническую зону.

Чемпионат России после перерыва возобновится 3 марта. «Спартак» в 17 турах набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу. В активе ближайшего преследователя — «Зенита» — 35 очков.