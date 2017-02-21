Английский вратарь помог друзьям заработать поеданием пирога во время матча

Федерация футбола Англии может наказать запасного голкипера клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу за нарушение правила, запрещающего игрокам играть на тотализаторе. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) вратарь, находясь на скамейке запасных, съел кусок пирога. Оказалось, что на это событие принимались ставки с коэффициентом 9.0. Шоу был в курсе этого и специально решил помочь друзьям заработать.

Видео: Матч!ТВ

«Да, мои знакомые рассказали, что из расчета 8 к 1 принимаются ставки на то, что я съем пирог во время матча. Я не ел ничего весь день, а потому ради стеба сказал, что вполне могу это сделать. Не думаю, что кто-то сильно нажился на этом», — заявил Шоу.

В Федерации футбола Англии пока не комментируют ход расследования.

В правилах федерации говорится о том, что футболист не только не имеет права делать ставки лично, но и не может разглашать инсайдерскую информацию, а также консультировать других лиц относительно соревнований, в которых участвует.

