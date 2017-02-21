Задолжавшего зарплату строителям Восточного бизнесмена задержали во Внуково

В московском аэропорту Внуково оперативники задержали руководителя компании «СК Северстрой» Глеба Суховеркова, обвиняемого в невыплате зарплаты строителям космодрома Восточный. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Амурской области.

Суховеркову вменяется преступление, предусмотренное статьей 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). Мужчина был задержан по прилету из Перми. В ближайшее время он будет доставлен в Амурскую область.

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По версии следствия, Суховерков руководил подрядной организацией, выполнявшей работы по строительству объектов на космодроме. При этом с октября 2014 года по ноябрь 2015-го предприниматель не платил своим работникам заработную плату. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по уголовному делу и причиненный им ущерб.

Прокуратура Москвы 27 января сообщила о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплат строителям московского метрополитена. В надзорное ведомство обратились 37 трудовых мигрантов (разнорабочих), участвовавших в строительстве станции «Парк Победы». Работодатель «СМУ-77» не платил им зарплату с 1 октября 2016 года до настоящего времени. По предварительным данным, общая сумма задолженности перед ними превысила 8,8 миллиона рублей.