В Москве осудили бизнесмена по делу о хищениях на космодроме Восточный

Симоновский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии генерального директора строительной фирмы «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова. Бизнесмен являлся фигурантом уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в сентябре 2013 — июне 2015 года Митряков, действуя в составе организованной группы, при помощи подложных документов добился победы в тендере на строительство жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома Восточный.

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После победы в конкурсе компания под руководством подсудимого заключила договора подряда для создания видимости выполнения работ на сумму свыше 562 миллионов рублей, а остальные 1,3 миллиарда рублей, по версии следствия, были похищены. Митряков признан виновным в мошенничестве и легализации украденных денег.

28 декабря стало известно о том, что мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения в колонии общего режима директора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, признанного виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.