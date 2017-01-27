Возбуждено дело о невыплате зарплаты строителям станции метро «Парк Победы»

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплат строителям московского метрополитена. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила прокуратура Москвы.

В надзорное ведомство обратились 37 трудовых мигрантов (разнорабочих), участвовавших в строительстве станции «Парк Победы». Работодатель «СМУ-77» не платил им зарплату с 1 октября 2016 года до настоящего времени. По предварительным данным, общая сумма задолженности перед ними превысила 8,8 миллиона рублей.

Симоновская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда руководством «СМУ-77». По ее результатам материалы были переданы следователям, которые начали расследование по статье 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности»).

Ход расследования взят на контроль прокуратуры.

2 декабря 2016 года столичная прокуратура сообщила, что всего в настоящее время расследуется 65 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты работникам. В общей сложности за прошедший год прокуроры рассмотрели 16 тысяч жалоб на работодателей из-за невыплаты заработной платы, но только по 2,5 тысячи было принято решение, сообщил глава управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Евгений Манеркин. По его словам, основная причина отказа в удовлетворении жалоб связана с тем, что трудовые отношения не оформлены, что лишает возможности предъявить требования и принять меры к работодателю.