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Пользователям сети предложили пожаловаться на жизнь

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В Twitter набирает популярность аккаунт Mickey McCauley, автор которого, Джон Мигель МакКоли, предложил другим пользователям пожаловаться на свою жизнь и получить в ответ слова утешения.

«В нашем поганом мире жалобы на небольшие неприятности могут показаться мелкими и эгоистичными. Но не здесь, друг. Расскажи мне про свои малозначимые обиды», — заявил он в социальной сети.

Набрав за четыре дня более 1,8 тысячи лайков и 490 репостов, твит МакКоли привлек внимание многих пользователей Twitter, которые принялись рассказывать ему о своих проблемах и неудачах.

Многие писали о нелепых ситуациях или мелких неурядицах. «Мои коты не уважают меня и мое жилище», — посетовал один из них.

Некоторые же говорили о более глубоких социальных проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться. «Мне не уступают место в общественном транспорте, если я ношу свободную одежду и в ней не видно мой округлившийся живот», — поделилась беременная девушка с ником lhautala.

Спустя три дня после публикации МакКоли признался подписчиками, что физически не успевает отвечать всем и просит прощения. «Друзья, я отстаю на 49 часов от ваших твитов, но я стараюсь отвечать каждому. Извините, что приходится ждать. Все это безумно круто», — подытожил он.

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