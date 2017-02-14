Одинокие пользователи сети поделились планами на День святого Валентина

Одинокие пользователи социальных сетей рассказали о планах на День святого Валентина. В Twitter запустили тематический хештег #14февраля и поделились своими замыслами, связанными с проведением праздника.

Многие юзеры с иронией отнеслись ко Дню всех влюбленных и посмеялись над своим одиночеством. «С праздником меня», — заявил один из них, поздравляя самого себя.

Некоторые начали публиковать посты и фантазировать о компании на День святого Валентина. «У кого-то парень. У кого-то кот или собака. А у меня на весь день учебники и тетради», — посетовала девушка с ником Kseniacollins13.

— Ø X Υ G Σ N (@skipt25) 13 февраля 2017, 20:15

Другие принялись жаловаться на одиночество и сочинять стихи, посвященные 14 февраля. «Другие готовят любимым подарки, ты забухал у подъезда на лавке, все заблевал и уснул как скотина, так и закончился День Валентина», — сочинил MAP4ELL0.