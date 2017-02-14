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Стих о «прекрасных русских лицах, ворах и убийцах» возмутил пользователей сети

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Пользователи сети обратили внимание на четверостишие советского и израильского поэта и прозаика Игоря Губермана из серии так называемых «Камерных гариков», посвященных жизни за решеткой. Пост был опубликован администратором фейкового аккаунта поэта в Facebook.

Четверостишие о «русских лицах, ворах и убийцах» возмутило юзеров, которые принялись массово обвинять поэта в русофобии и фашизме. «Вирши подлеца. Русофоб — близнец антисемита. Для меня и очень многих сегодня Губерман умер», — заявил один из них.

Некоторые даже начали сочинять ответные стихотворения, в которых попытались оскорбить Губермана. «Как день, что ясен, бел и чист, что Губерман обыкновенный фашист», — поделился своим творчеством разгневанный юзер.

«Губерман — русофоб? Не знала до сегодняшнего его высера. А если бы на месте "русских" лиц были "еврейские"? Как бы это было воспринято "прогрессивной" общественностью?» — поинтересовался другой пользователь.

Среди подписчиков фейкового аккаунта нашлись и те, кто попытался встать на защиту Губермана и объяснить, что четверостишие вырвано из контекста. «Люди, это выдрано из "Тюремных гариков" каким-то идиотом, если не подлецом», — обратился к возмущенным знакомый с творчеством поэта юзер.

Игорь Губерман — получил широкую известность благодаря своим сатирическим четверостишиям («гарикам»). Впервые стихотворение «О прекрасных русских лицах» было опубликовано в 1981 году и вошло в собрание «Камерные гарики. Тюремный дневник», посвященное пятилетнему заключению поэта.

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