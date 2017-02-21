Заключенных предложили поощрять за хорошее поведение киносеансами и подарками

Министерство юстиции предлагает расширить перечень поощрений осужденным за хорошее поведение, добавив в него денежную премию, ценный подарок и дополнительные киносеансы. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что поощрения полагаются за «хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях». Минюст предлагает награждать отличившихся заключенных благодарностью, подарком, денежной премией, разрешением на получение дополнительной посылки, просмотром дополнительного кинофильма не реже двух раз в неделю в течение месяца.

Также в ведомстве готовы предоставить осужденному дополнительное свидание с родными, увеличить ему лимит на покупку продуктов питания до полутора тысяч рублей и добавить время на прогулки.

20 Февраля Верховный суд отклонил жалобу заключенного на запрет держать в камерах СИЗО музыкальные инструменты и ноутбуки. Обвиняемый в рейдерском захвате здания в центре Москвы Дмитрий Лысаковский оспаривал ряд пунктов из правил внутреннего распорядка спецучреждений.