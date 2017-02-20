Верховный суд запретил заключенным СИЗО хранить музыкальные инструменты

Верховный суд России отклонил жалобу заключенного на запрет держать в камерах СИЗО музыкальные инструменты и ноутбуки, передает РИА Новости в понедельник, 20 февраля.

Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока неизвестны.

С жалобой в суд обратился обвиняемый в рейдерском захвате здания в центре Москвы Дмитрий Лысаковский, оспаривая ряд пунктов из правил внутреннего распорядка спецучреждений.

«Что касается запрета на хранение не предусмотренных списком вещей, то необходимость его отмены обусловлена тем, что не позволяет обвиняемым и подозреваемым иметь в заключении обычные для большинства стран вещи — компьютеры, музыкальные инструменты и так далее», — заявил Лысаковский. В материалах дела он указан как командир группы разведки ГРУ Генштаба ДНР и официальный представитель самопровозглашенной республики в Международном уголовном суде.

При этом Лысаковский не сообщил, на каком музыкальном инструменте он хотел бы играть в камере.

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«Мы считаем — и это неоднократно признавалось Европейским судом — что условия содержания в СИЗО являются пыточными. Речь идет не только об ограничении свободы, но и о лишении возможности для обвиняемых и подозреваемых вести полноценную жизнь, получать квалифицированную медицинскую помощь, согласовывать позицию по делу с находящимися в соседних камерах фигурантами дела, непосредственно взаимодействовать с потерпевшим для примирения, лично предпринимать действия к возмещению вреда», — заявил в суде адвокат Владимир Рутковский, представляющий интересы Лысаковского.

25 октября 2015 года газета «Московский комсомолец» писала, что Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве и находящийся в московском СИЗО «Матросская тишина», хотел получить саксофон. «Саксофон мог скрасить мое унылое пребывание здесь, — отмечал бизнесмен. — Музыка ведь исцеляет, гармонизирует, помогает бороться со стрессами». Однако руководство изолятора отказало ему в ходатайстве. Во ФСИН сослались на перечень разрешенных в СИЗО предметов и вещей, среди которых музыкальных инструментов нет.