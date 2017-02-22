Следы темной материи найдены в галактике Андромеды

Группа исследователей из НАСА обнаружила необъяснимые избытки гамма-излучения в галактике Андромеды, также известной как M31. Это могут быть следы темной материи, говорится на сайте агентства.

«Мы полагаем, что темная материя накапливается во внутренних областях Млечного Пути и других галактик, поэтому обнаружение настолько четкого следа нас очень сильно заинтересовало, — рассказал астрофизик Пьерик Мартен (Pierrick Martin). М31 станет ключом к разгадке того, что происходит внутри Андромеды и Млечного Пути».

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Открытие было сделано с помощью гамма-телескопа Ферми, который в 2009 году запечатлел первые следы темной материи в виде излишка гамма-излучения в центре Млечного Пути. Из-за того, что яркость этого излучения превышала теоретически предсказанные значения, ученые предположили, что его источником были распады сталкивающихся вимпов (гипотетических слабовзаимодействующих массивных частиц).

Темная материя представляет собой гипотетическую форму материи, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Это свойство данной формы вещества делает невозможным ее прямое наблюдение. Выяснение природы темной материи поможет решить проблему скрытой массы, которая, в частности, заключается в аномально высокой скорости вращения внешних областей галактик.