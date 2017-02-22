Американский производитель игрушек выпустит первую куклу-трансгендера

Американский производитель игрушек Toner Doll Company выпустит детскую куклу с внешностью 16-летней девушки-трансгендера Джазз Дженнингс (Jazz Jennings). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Кукла была продемонстрирована на нью-йоркской выставке игрушек New York Toy Fair. Ожидается, что она поступит в продажу в июле. По утверждению самой Дженнингс, это первая кукла-трансгендер на рынке.

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Джазз Дженнингс было четыре года, когда у нее диагностировали гендерную дисфорию. После телевизионного интервью в 2007 году она стала одним из самых известных несовершеннолетних трансгендеров в США. В 2014 году журнал Time внес ее в список 25 наиболее влиятельных подростков.

Компания Toner Doll Company специализируется на куклах с внешностью персонажей кинофильмов, книг и комиксов, таких как «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Сумерки». Значительная доля ее продукция предназначена не для детей, а для коллекционеров.

В 2012 году компания Mattel выпустила коллекционную модель куклы Барби в стиле нью-йоркского модельера и дрэг-квин Филиппа Блонда (дрэг-квин называют артистов мужского пола, выступающих в женской одежде). Игрушка стоила 125 долларов. В 2014 году в Аргентине разразился скандал из-за появления в магазинах детских кукол, имеющих женскую внешность, но обладающих мужскими гениталиями.

14 февраля сообщалось, что бразильская модель Валентина Сампайо приняла участие в съемке для обложки французской версии Vogue. Она стала первым трансгендером на обложке этого журнала.