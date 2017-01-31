В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров

Организация бойскаутов США объявила, что будет принимать в свои ряды трансгендеров. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам исполнительного директора «Бойскаутов Америки» Майкала Сербоу (Michael Surbaugh), теперь мальчики будут регистрироваться в сообществе с полом, который укажут в документах для поступления их родители, а не в соответствии со свидетельством о рождении. «Общество и законы штата (главный офис располагается в Техасе — прим. «Ленты.ру») изменили свое отношение к вопросу гендерной идентичности», — сказал он.

Отмечается, что в 2016 году восьмилетнего трансгендера Джо Малдонадо, которая родилась девочкой, но захотела изменить свой пол на мужской, выгнали из отряда. После жалобы родителей ребенка организация начала процесс пересмотра правил вступления в сообщество.

В 2013 году юношеская организация решила принимать в свои ряды открытых геев. При этом взрослым гомосексуалистам запрещалось работать в организации. В 2015 году сообщалось, что ограничения, запрещающие принимать геев на работу, отменены.

Организация «Бойскауты Америки» появилась в 1910 году. В настоящее время в США насчитывается около 2,7 миллиона скаутов, а также более миллиона взрослых вожатых и волонтеров. Заповедь американских скаутов гласит: «Бойскаут — честный, верный, дружелюбный, добрый, послушный, хозяйственный, веселый, смелый, уважительно относится к окружающим и всегда готов прийти на помощь».