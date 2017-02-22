Греф предсказал исторический минимум ставок по ипотеке

В текущем году Сбербанк выйдет на самые низкие в истории ставки по ипотеке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, сообщает в среду, 22 февраля, ТАСС.

«В этом году с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — сказал он.

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Сбербанк с 20 февраля снизил ставку по ипотечному кредитованию на 1 процентный пункт, до 10,9 процента годовых. Такой размер ставки будет установлен в случае приобретения недвижимости у застройщиков, а при покупке жилья на вторичном рынке ставка будет варьироваться от 10,75 до 12,25 процента годовых.

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017-2019 год указывается, что к 2018 году ставка по рублевой ипотеке в России не должна превышать 7 процентов годовых. 12 октября глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России в 2018 году может опуститься ниже 10 процентов.