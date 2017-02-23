Российский лыжник оценил атмосферу на Всемирных военных играх в Сочи

Участник команды России по лыжным гонкам и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов заявил, что атмосфера на Всемирных военных играх в Сочи более дружественная, чем была на Кубках мира. Об этом в четверг, 23 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, отвечая на вопрос помогает ли ему как-то в спортивной деятельности положение военного, Морилов подчеркнул, что «и обычные спортсмены, и спортсмены военные обладают определенными качествами, такими как спортивный характер, дисциплина, самодисциплина — различий особо и нет».

1 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что посещение третьих зимних Всемирных военных игр будет бесплатным для зрителей.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».