На сотрудника ГТРК «Владивосток» напал неизвестный с ножом

ГТРК «Владивосток» (филиал ВГТРК) заявила, что на ее сотрудника, оператора Максима Каленника, совершил нападение вооруженный ножом неизвестный. Как сообщается на сайте компании, инцидент произошел в среду, 22 февраля, около 22:00 (15:00 мск).

Когда Каленник направлялся в сторону Покровского парка во Владивостоке, возле дома №12 по Партизанскому проспекту к нему приблизился неизвестный и попытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги.

«Каленнику просто повезло, что нападавший подскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение сотрудника ГТРК «Владивосток», находившееся в нем», — говорится в сообщении.

В полицию было подано заявление о нападении, на место прибыла оперативная группа, ведутся поиски преступника. «Было оформлено заявление, но претензий он не имеет. Ни материального, ни физического ущерба он не получил. Полиция проводит проверку», — сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

По словам пострадавшего, нападение не случайно, а может быть связано с его профессиональной деятельностью — злоумышленник перед тем, как напасть на него, назвал оператора по имени.

6 февраля в Дальнегорске Приморского края был избит сотрудник информационного агентства Regnum Алексей Иванов. Его обнаружили около одного из домов. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.