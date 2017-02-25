Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что принятие доктрины обусловлено «возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства».

Материалы по теме Разведка сбоем Как спецслужбы республик бывшего СССР работают против России

Одной из главных задач документа, вступающего в силу со дня опубликования (то есть с 25 февраля), является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики. В первую очередь речь идет о противодействии «разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

В частности, информационное пространство Украины планируется защищать «от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора». Кроме того, в области кино, телевидения и книгопечатания приоритет отдается «освещению героического сопротивления украинского народа российской агрессии».

Ранее киевские власти запретили трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных после 1 января 2014 года, а также почти 400 выпущенных до этого фильмов и сериалов, которые «популяризируют органы государства-агрессора». Кроме того, был полностью запрещен ввоз книг из России. В феврале 2017 года в МВД республики предложили заблокировать российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Украина называет Россию страной-агрессом из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе. Российская сторона настаивает на том, что воссоединение с Крымом соответствовало нормам международного права, и утверждает, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.