Скворцовой присудили премию за спасение пассажирки самолета

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова стала лауреатом премии «Щит и роза — 2017», сообщается на сайте Минздрава.

Скворцова получила награду «за проявленную ей высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк осенью прошлого года», поясняет ведомство.

20 сентября во время рабочей поездки министра в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН одна из пассажирок, летевшая со Скворцовой одним рейсом, почувствовала недомогание. Министр оказала женщине необходимую неотложную помощь.

Самолет совершил в петербургском аэропорту Пулково экстренную посадку, после чего пассажирка благополучно была передана врачам скорой помощи.

В ноябре 2013 года Скворцова прервала доклад на заседании президиума правительства, чтобы оказать помощь потерявшему сознание сотруднику ФСО. В августе того же года министру пришлось помогать пассажирке самолета, когда она летела из Москвы в Хабаровск, двумя месяцами ранее — чиновнику президентской администрации, которому стало плохо перед заседанием президиума Госсовета в Ново-Огарево.

Скворцова, занимающая пост главы Минздрава с 21 мая 2012 года, — врач по образованию, специализировалась на ликвидации последствий инсульта.