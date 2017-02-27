В правительственном здании в Индонезии произошел взрыв

В правительственном здании индонезийского города Бандунг произошел взрыв. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Reuters.

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Сведений о пострадавших не поступало. Сам нападавший был застрелен. Как отмечает агентство со ссылкой на источник в полиции, совершивший атаку мог быть связан с одной из местных ячеек террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Есть вероятность, что это "Джамаа Аншарут Даула"», — заявил представитель полиции провинции Западная Ява Юсри Юнус.

Экстремистская исламистская группировка «Джамаа Аншарут Даула» действует в Индонезии с 2015 года и объявила о присяге на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

В 2016-м в Индонезии было предотвращено 14 терактов, по подозрению в причастности к их подготовке задержаны около 150 человек.