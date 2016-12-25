Индонезийские полицейские уничтожили двух радикальных исламистов

Полиция Индонезии отчиталась об уничтожении двух радикальных исламистов, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась в местечке Сибинонг, недалеко от столицы страны — Джакарты. По словам пресс-секретаря национальной полиции Ави Сетийоно (Awi Setiyono), при попытке задержания подозреваемые стали стрелять в сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем они были уничтожены.

Материалы по теме Бомбы и пули Джакарты В столице Индонезии произошла серия взрывов

По данным агентства, в 2016 году в Индонезии было предотвращено 14 терактов, по подозрению в причастности к их подготовке задержаны около 150 человек.

5 августа на индонезийском острове Батам были арестованы шесть боевиков, готовивших нападения в Сингапуре. Они планировали устроить серию терактов в людных местах и атаковать полицейские участки. Операция разрабатывалась и контролировалась исламистами из Сирии.

14 января в Джакарте произошло шесть взрывов. После этого началась перестрелка между полицейскими и боевиками. К месту терактов была подтянута колонна армейской бронетехники. По словам очевидцев, атаку осуществила группа численностью от 10 до 14 человек, в том числе террористы-смертники. В результате 10 человек погибли.