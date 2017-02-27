Назван источник сознания в мозге человека

Группа нейробиологов под руководством Кристофа Коха нашла свидетельства того, что клауструм может порождать сознание. Ученые обнаружили в этой структуре гигантский нейрон, который обволакивает своими отростками весь наружный слой мозга и опосредует взаимодействие между различными его областями. Об этом сообщает издание Nature.

Клауструм (ограда) представляет собой тонкую пластинку из серого вещества, находящуюся под корой больших полушарий в глубине белого вещества. По предположению Фрэнсиса Крика и Кристофа Коха, она может играть важную роль в работе сознания.

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Для того чтобы определить строение ограды, исследователи использовали генетически модифицированных мышей в качестве модели для нейробиологических исследований. Специальный препарат активирует кодирующие зеленый флуоресцентный белок гены в нервных клетках клауструма грызунов. В результате белок распространяется по всему нейрону, позволяя определить пространственное расположение последнего. С помощью компьютерной программы удалось создать 3D-реконструкцию трех нейронов ограды.

Ученые обнаружили, что один из нейронов был очень длинным. Тело клетки оборачивалось вокруг наружного слоя мозга, контактируя с различными его областями. По мнению Коха, это говорит о том, что клауструм обеспечивает связь между отделами центральной нервной системы и формирует сознание.

Рафаэль Юст, нейробиолог Колумбийского университета в США, считает, что существование длинных нейронов не доказывает участие ограды в обеспечении сознания. Однако использованный в исследовании метод позволит идентифицировать различные типы нервных клеток в мозге и поможет выяснить их функции.