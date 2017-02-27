По факту гибели командира части Росгвардии в Прикамье возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели командира воинской части Росгвардии в Пермском крае. Об этом в понедельник, 27 февраля, руководитель военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому гарнизону Сергей Афанасьев сообщил «Интерфакс».

«Командир части найден в своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением в районе подбородка. Рядом с ним обнаружено табельное оружие и одна стреляная гильза», — сказал Афанасьев.

По его словам, трагедия произошла на минувшей неделе. Офицер около года командовал частью в поселке Гамово Пермского края. У него остались жена и ребенок.

26 января стало известно, что сотрудник столичного управления ОМОН был найден мертвым в одном из служебных помещений подразделения.

Источник в экстренных службах сообщил, что тело бойца было найдено в вентиляционном помещении.