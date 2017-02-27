Россию и Габон сравнили по уровню развития транспорта

По уровню развития транспортной инфраструктуры Россию можно сравнить с Габоном. Об этом в ходе Сочинского форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает Rambler News Service в понедельник, 27 февраля.

По его словам, государство тратит очень мало денег на развитие данного сектора. «Безумно мало и раньше тратило, и сейчас. И в тучные годы, и не в тучные годы», — сказал он.

Костин выразил мнение, что в стране «отсутствует нормативная база, законодательная база плоха до сих пор для работы государственно-частного партнерства». «Поэтому вкупе это все дает, что мы находимся по развитию транспортной инфраструктуры где-то на уровне Габона», — отметил он.

Материалы по теме С обильным застоем Почему экономический рост в России может остаться статистической погрешностью

7 февраля международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала исследование о перспективах мировой экономики до 2050 года. PwC прогнозирует, что Россия может стать первой экономикой Европы через 33 года.

В тот же день Костин заявил, что Россия снова вступает на путь экономического роста, а в 2017 году ВВП страны может увеличиться на 1,2-1,5 процента.

По итогам 2016-го ВВП России уменьшился на 0,2 процента. Объем экономики при этом составил почти 86 триллионов рублей.