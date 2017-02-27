«Лукойл» инвестирует в месторождение Западная Курна-2 полтора миллиарда долларов

В 2017 году «Лукойл» инвестирует в иракское месторождение Западная Курна-2 около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает RNS.

По словам Алекперова, компания компенсировала все исторические затраты в проект. Сумма компенсаций составила примерно 6 миллиардов долларов.

«Исторические затраты по "Западной Курне-2" все возвращены, но мы ведем переговоры по корректировке контракта», — добавил он.

Алекперов также сообщил, что «Лукойл» оценивает запасы нефти на Блоке 10 в Ираке в три миллиарда баррелей. По его словам, планируется бурение еще двух разведочных скважин.

«Нужно пробурить две разведочные скважины, подготовить ТЭО. Но думаю, что у нас цикл от открытия до ввода - 5-7 лет, как правило. Скорее всего, этот цикл будет соблюден и здесь», — сообщил Алекперов.

Ранее компания сообщала, что «Лукойл» и Inpex завершили испытания первой разведочной скважины Эриду-1 на Блоке 10 в Ираке.

Блок 10 расположен в южной части Ирака, в 150 километрах западнее города Басры, в 120 километрах от месторождения Западная Курна-2. Площадь блока составляет 5,6 тысячи квадратных километров. «Лукойл» владеет 60 процентами данного проекта и является его оператором, Inpex cоrporation — 40 процентами.

Месторождение «Западная Курна – 2» расположено на юге Ирака, в 65 километрах от города Басра. Участниками проекта по его разработке являются Южная нефтяная компания Министерства нефти Ирака (со стороны государства) и консорциум подрядчиков, состоящий из компании «Лукойл» (75 процентов) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25 процентов).

