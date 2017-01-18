Глава «Лукойла» назвал возможную цену нефти в первой половине 2017 года

В первом полугодии 2017 года цена на нефть из-за соглашений по сокращению добычи будет находиться в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Об этом заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я уверен, что в ближайшее время коридор 50-60 долларов будет уже реальным. А дальше, во втором полугодии, все будет зависеть от того, насколько рынок будет реагировать на эти действия», — сказал он.

При этом он не исключил, что может понадобиться ввод новых мощностей, поскольку запасы, которые накапливались в последние два года, сейчас снижаются.

По мнению Алекперова, все страны ОПЕК будут выполнять обязательства даже в случае решения о наращивании добычи после того, как истечет срок договоренностей. «Я уверен, что если даже будет увеличение добычи, то это будут согласованные действия, которые не повлияют на рынок, а наоборот, будут направлены на его стабилизацию», — отметил он.

Глава «Лукойла» отметил, что все российские нефтяные компании с 1 января выполняют обязательства по снижению добычи.

«"Лукойл" сегодня выполняет те указания, которые от Минэнерго мы получили. Наши объемы — это 15 процентов от общероссийской добычи, поэтому эти 15 процентов мы уже реализовываем через остановку тех скважин, которые сможем быстро ввести в эксплуатацию, которые сегодня не влияют на технологический процесс и стабильность работы наших месторождений», — сказал он.

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10 января сообщалось, что Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день в рамках соглашения с ОПЕК.

Договоренность об ограничении добычи вступила в силу 1 января 2017 года и будет действовать полгода. Следующая встреча стран-экспортеров нефти пройдет в мае. Там участники встречи оценят эффект от уже имеющегося соглашения и примут решение о целесообразности дальнейшего продления его действия.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.