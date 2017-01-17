ОПЕК поверила в стабилизацию нефтяного рынка в 2017 году

Стабилизация глобального нефтяного рынка наступит в 2017 году. Об этом во вторник, 17 января, заявил генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, сообщает Reuters.

«Мы по-прежнему надеемся, что всеобъемлющая и своевременная реализация исторического соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств [о сокращении добычи] поможет существенно улучшить экономическую ситуацию в наших странах в 2017 году», — сказал Баркиндо на пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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Баланс нефтяного рынка, который не удавалось достичь в течение почти трех лет, будет прочно восстановлен в интересах производителей, потребителей и мировой экономики в целом, заверил глава ОПЕК.

Мадуро надеется, что сокращение добычи поможет поднять цену нефтяной корзины Венесуэлы до 60 долларов за баррель в первой половине нынешнего года и далее до 70 долларов за баррель.

Нефть Brent в 18:00 мск подорожала на 0,76 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 56,28 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,07 процента, до 52,94 доллара за баррель.

10 января сообщалось, что Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день в рамках соглашения с ОПЕК.

Договоренность об ограничении добычи вступила в силу 1 января 2017 года и будет действовать полгода. Следующая встреча стран-экспортеров нефти пройдет в мае. Там участники встречи оценят эффект от уже имеющегося соглашения и примут решение о целесообразности дальнейшего продления его действия.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Венесуэла, бюджет которой зависит от экспортных продаж нефти, серьезно пострадала от снижения цен на углеводороды в 2014 году. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в будущем году составит 1640 процентов, а в текущем достигнет 480 процентов.

