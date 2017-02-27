Эксперты рассказали о новом туристическом «эффекте Оскара»

Туристы в текущем году начали активно интересоваться местами, где проходили съемки фильмов, номинированных на премию «Оскар». Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования отелей Hotels.com, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 27 февраля.

Эксперты компании назвали новое явление «эффектом Оскара». Они заметили, что число поисковых запросов туристов со всего мира на проживание в отелях, расположенных в местах съемок номинированных на кинопремию картин, резко выросло.

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В частности, с 24 января (дата объявления претендентов на «Оскар») по 25 февраля примерно на 35 процентов увеличился интерес путешественников к Бостону и соседним с ним городам в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В Новой Англии снимался фильм «Манчестер у моря». Картина претендовала на «Оскар» в шести номинациях и получила премию в категории «Лучшая мужская роль».

На 20 процентов вырос спрос туристов на Лос-Анджелес, где шла работа над картиной «Ла-Ла Ленд», и почти на 70 процентов — на индийский город Калькутта (фильм «Лев»).

89-я церемония вручения наград премии «Оскар» от Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в Голливуде 26 февраля. Лучшим фильмом была признана картина «Лунный свет». Перед этим данное звание ошибочно присудили «Ла-Ла Ленду».

