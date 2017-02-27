Большинство россиян проигнорируют Великий пост

Большинство россиян (73 процента) не собираются менять режим питания во время Великого поста. Об этом свидетельствуют данные исследований «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».

Придерживаться всех ограничений на протяжении семи недель намерены два процента опрошенных. Частично соблюдать пост, например, отказаться от мяса и алкоголя, собираются около 18 процентов респондентов, а четыре процента планируют поститься в последнюю, самую строгую неделю поста.

Ограничить на время поста употребление спиртных напитков готовы 30 процентов россиян, сократить потребление развлекательной информации — 19 процентов, отказаться от занятий сексом готовы 15 процентов респондентов.

Великий пост у православных христиан начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Завершится пост с началом Пасхи.