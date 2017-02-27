В Кремле ввели постное меню

В связи с начавшимся 27 февраля Великим постом повара комбинатов питания Управделами президента России будут в течение семи недель готовить десятки блюд без молока и мяса, для госслужащих, следующих православным традициям, в меню вводится специальный раздел. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами Елену Крылову.

По ее словам, постное меню составлено так, чтобы обеспечить чиновников полноценным рационом. В нем представлены первые и вторые блюда, салаты и десерты. Ассортимент очень разнообразен и обновляется каждый день.

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«Это, например, винегрет, салаты из белокочанной капусты, свеклы, зеленой редьки, сладкого болгарского перца; супы из чечевицы, гороха, борщи, щи, рассольники, супы-пюре; плов с грибами, овощная паэлья, овощные котлеты, зразы, запеканки, фаршированный перец», — рассказала Крылова. Также в меню появится много постных каш с фруктовыми наполнителями, компоты, кисели и желе.

Пресс-секретарь уточнила, что стоимость салатов будет варьироваться от 30 до 70 рублей, супов и борщей — от 30 до 100 рублей, вторых блюд — от 50 до 150 рублей.

Постный раздел в меню появляется во время Великого поста в столовых зданий правительства, администрации президента, парламента последние 15 лет. Из него выбирают от трети до половины посетителей. Для тех, кто не соблюдает пост, повара продолжают готовить блюда с мясными и молочными продуктами.

Для православных верующих Великий пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля.