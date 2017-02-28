Украинские радикалы сожгли флаг России в Виннице, приурочив свою акцию к годовщине начала Крымской весны. Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, УНН.

Перед тем, как сжечь флаг, радикалы, по данным информагентства, потоптались на нем. На видеозаписи акции видно, что в ней участвуют не более десяти человек.

Организатор акции Сергей Сидорук заявил, что флаг был куплен в интернете, при этом радигалам пришлось потратить 300 гривен (около 640 рублей). Он также пояснил, что таким образом его соратники пытались напомнить об «аннексии» Крыма. Россией «Мы не имеем ничего против русских, мы сжигаем флаг страны-оккупанта, и так случилось, что оккупант — это Российская Федерация», — добавил он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран не признают результаты плебисцита. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.