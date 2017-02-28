Бывший тренер сборной России по футболу возглавил команду Казахстана

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк возглавил национальную команду Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана (ФФК).

Соглашение рассчитано на три года. Предыдущий тренер сборной Талгат Байсуфинов занял должность технического директора ФФК.

«Тренерский совет и руководство федерации приняли во внимание его опыт работы с национальными сборными, знакомство с реалиями казахстанского футбола. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов», — говорится в заявлении ФКК.

Последним место работы Бородюка был казахстанский «Кайрат». 54-летний специалист возглавил клуб перед началом сезона-2016, но уже после трех матчей покинул команду.

С 2002 по 2012 годы Бородюк входил в тренерский штаб сборной России по футболу, поработав ассистентом при четырех главных тренерах — Валерии Газзаеве, Юрии Семине, Гусе Хиддинке и Дике Адвокате. В 2005 году Бородюк исполнял обязанности главного тренера сборной России в товарищеском матче со сборной Бразилии, который его подопечные проиграли со счетом 0:1.