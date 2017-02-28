Новый завод «Алмаз-Антея» в Кирове произведет первые ракеты в 2018 году

«Кировское машиностроительное предприятие» (КМП, входит в состав концерна «Алмаз-Антей») напрямую включится в исполнение гособоронзаказа с 2018 года. Об этом заявил генеральный директор завода Эдуард Носков, передает «Интерфакс».

«Ключевая задача 2017 года — получить окончательно годные, полностью готовые образцы продукции и пройти испытания, подтверждающие качество выпускаемой продукции. И уже со следующего года нужно встать в линейку предприятий, участвующих напрямую в исполнении государственного оборонного заказа», — рассказал Носков.

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По его словам, в данный момент КМП работает с головными предприятиями концерна как соисполнитель. Так, в 2016 году было отгружено отдельных узлов и деталей на 600 миллионов рублей, в 2017-м планируется превзойти рубеж в миллиард рублей.

КМП заработало с февраля 2016 года. Предприятие, также известное как «Филиал №2» или «Ракетный завод», строилось с 2012 года. На его создание было потрачено около 20 миллиардов рублей (из них 13 миллиардов — собственные средства «Алмаз-Антея»). Общая численность занятых на производстве после выхода на полную мощность — 1,8 тысячи человек.

На КМП планируется производить ракеты к существующим и перспективным средствам ПВО и ПРО. По заявлениям концерна, благодаря внедрению средств автоматизации и цифровых технологий производительность труда на КМП в 3-3,5 раза выше, чем на уже существующих в России заводах аналогичного профиля.