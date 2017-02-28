Семилетний школьник погиб после схода лавины в Башкирии

В Башкирии школьник погиб после катания с друзьями на ледянках. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным РИА Новости, трое семилетних детей из деревни Чингизово Баймакского района республики 27 февраля после уроков отправились на не оборудованный для катания склон высотой более 30 метров.

Съезжая на ледянках с горы Алсын-бай, расположенной в 600 метрах от деревни, школьники вызвали сход снежной лавины. В результате двое были отброшены в сторону, а третьего завалило снегом.

Прибывшие на место родственники откопали ребенка. Его госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Врачи диагностировали у него перелом свода основания черепа.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.