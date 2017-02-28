В Алабаме автомобиль врезался в участников карнавала Марди Гра

Автомобиль врезался в участников праздничного шествия на карнавале Марди Гра в американском штате Алабама в местечке Галф Шорс. Видео с места происшествия публикует Fox News.

Травмы получили 11 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Сразу после инцидента праздничные мероприятия были прерваны. На месте работают полицейские и медики.

Марди Гра — «жирный вторник», праздник, являющийся аналогом Масленицы. Отмечается в ряде франкоговорящих стран и регионов мира. В США самые массовые и пышные празднования проходят в Новом Орлеане.