Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане

В Новом Орлеане в людей врезался автомобиль, сообщает портал NOLA News. Инцидент произошел вечером в субботу, 25 февраля, в районе Карролтон-авеню и Орлеанс-авеню. Машина врезалась в толпу во время парада Krewe of Endymion.

По словам представителя полиции, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По сведениям газеты Mirror, всего в результате наезда пикапа пострадали по меньшей мере 20 человек. Как заявил мэр города Митч Ландрье, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что молодой человек, одетый в фиолетовую рубашку, был задержан на месте, его увели в наручниках.

За пять часов до этого на еще одном параде один человек получил огнестрельное ранение. Полиция полагает, что выстрел был произведен случайно внутри уличной туалетной кабинки, пуля попала в мужчину, находившегося снаружи.