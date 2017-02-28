Суд арестовал готовившего теракт в Самаре боевика ИГ

Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовившего в Самаре теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом во вторник, 28 февраля, РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

20-летний россиянин взят под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного против него спецслужбами по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Дома у него изъято самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, детонатор и поражающие элементы. По словам задержанного, он планировал подорвать служебный автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием.

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Юноша попадал в поле зрения спецслужб как один из посетителей нелегального молельного дома на окраине Самары, где ранее была обнаружена взрывчатка.

О задержании стало известно 27 февраля. По словам источника в правоохранительных органах, операция была проведена в поселке Усть-Кинельском Самарской области. Молодой человек, оказавшийся новообращенным мусульманином, был завербован в интернете эмиссарами ИГ для совершения теракта.