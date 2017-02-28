Савченко заявила о полученном от Москвы разрешении на посещение ДНР

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что разрешение на посещение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) она получила от Москвы. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Конечно же, на это давала разрешение Москва, конечно, охрану и конвоирование меня организовывала на местном уровне ДНР, но мне безразлично, как это происходит, если мы делаем, что нужно», — ответила она на вопрос журналистов на брифинге в Киеве.

Савченко отметила, что сообщила о своих планах посетить территорию самопровозглашенной республики во время заседания контактной группы в Минске.

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26 февраля депутат Рады Антон Геращенко потребовал наказать Савченко за визит в самопровозглашенную республику. Парламентарий заявил, что настоящей целью ее поездки была не встреча с пленными украинскими военными, а демонстрация возможности свободного посещения ДНР.

Двумя днями ранее Савченко посетила ДНР, где встретилась с украинскими военнослужащими, захваченными ополченцами в плен в ходе конфликта в Донбассе. По возвращении она выступила с заявлением, в котором призвала Киев и самопровозглашенные республики совершить обмен пленными по формуле «всех на всех».

Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоит из представителей Москвы, Киева и ОБСЕ. В ее работе также принимают участие делегаты от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.