Трамп обвинил «Оскар» в спекуляции на расовых вопросах

Президент США Дональд Трамп обвинил организаторов премии «Оскар» в том, что они прикрывали свои промахи спекуляциями на расовых вопросах. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Смотрите, каждый раз, когда все идет плохо, они спекулируют на расовом вопросе. Я смотрел церемонию вручения в течение многих лет. Я видел, как они использовали ее для выступлений против Рональда Рейгана и многих других людей. Они всегда спекулируют на расовом вопросе», ― рассказал глава государства в эфире утреннего шоу Fox & Friends.

Ранее Трамп в интервью консервативному изданию Breitbart News прокомментировал ошибку с объявлением «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом. По его мнению, это произошло из-за чрезмерной зацикленности американских киноакадемиков на политике.

Во время 89-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся 26 февраля в Лос-Анджелесе, актер Уоррен Битти, объявляя лауреата в категории «Лучший фильм», назвал мюзикл «Ла-Ла Ленд». Когда съемочная группа вышла на сцену для получения награды, организаторы извинились и объяснили, что произошла ошибка, потому что ведущие перепутали конверты. Лучшим фильмом в итоге был объявлен «Лунный свет».

В ходе церемонии вручения премии президент США неоднократно становился мишенью для шуток и прямой критики. Так, ведущий мероприятия Джимми Киммел заявил, что из-за Трампа Америку теперь ненавидят в 225 странах. Он также поблагодарил его за то, что в сравнении с прошлым годом «Оскар» больше не является расистским.