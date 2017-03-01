Саратовец пошел под суд за хищение старинных книг на миллиард рублей

В Кировский районный суд Саратова направлено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника архива, обвиняемого в хищении коллекции датированных 19 веком метрических книг церквей Саратовской губернии. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

Следствие установило, что в период с 20 по 30 июня 2016 года из госархива Саратовской области были похищены 46 книг, изготовленных в период с 1821 по 1885 год. Согласно заключению эксперта, они представляют особую историческую, научную и культурную ценность. Их стоимость на момент хищения составила один миллиард двести миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»)

Полицейские выяснили, что обвиняемый продавал похищенное в интернете, публикуя соответствующие объявления. В настоящее время все книги из коллекции возвращены в архив, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В 2015 году МВД сообщило о пресечении деятельности организованной группы, которая на протяжении восьми лет похищала из московских библиотек книги, а затем продавала их через аукционы, скупки, букинистические магазины, дома художников и частных коллекционеров. Они выкрали 21 букинистическое издание на общую сумму более 7 миллионов рублей. Наибольшую ценность из них представляет сборник «Кобзарь» Тараса Шевченко 1840 года издания, стоимость которого превышает миллион рублей.