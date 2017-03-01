Владеющему нью-йоркской галереей аргентинцу отказали во въезде в США

Хуану Гарсии Москеде, куратору и владельцу галереи Chamber NYC в Нью-Йорке, было отказано во въезде в США по возвращении из Аргентины, гражданином которой он является. Об этом в среду, 1 марта, сообщает портал Artnet.

Москеду на протяжении 14 часов держали в аэропорту без еды. Его личные вещи, к которым он не имел доступа, были обысканы. У него также забрали документы.

После куратор в сопровождении вооруженных офицеров был посажен на самолет и отправлен обратно в Буэнос-Айрес. Москеда описывает случившееся как «кошмар, самым наглядным образом демонстрирующий щели в эмиграционной системе Соединенных Штатов».

Москеда легально проживал на территории США на протяжении 10 лет.