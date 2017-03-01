Еврокомиссия предложит пять вариантов выхода ЕС из кризиса

Еврокомиссия разработала несколько вариантов выхода ЕС из кризиса, вызванного Brexit. Об этом сообщает Euronews.

Под руководством главы ЕК Жан-Клода Юнкера было создано пять сценариев дальнейшего развития Евросоюза без Великобритании. Они объединены в «Белую книгу». Ожидается, что документ будет опубликован в среду, 1 марта. На саммите ЕС в Риме 25 марта пройдет его обсуждение.

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Уже известны названия возможных сценариев: «Делать меньше, но эффективнее», «Больше делать вместе», «Продолжать тот же курс», «Только единый рынок», «Те, кто хочет больше получить, больше делает». Почти все они предполагают так называемую «разноскоростную интеграцию». Как заявил сам Юнкер, «закончились те времена, когда мы воображали, что все могут без проблем работать вместе».

Предполагаемые варианты уже вызвали критику со стороны восточноевропейских стран, обеспокоенных тем, что это может привести к урезанию субсидий, выплачиваемых ЕС. При этом сообщается, что планы не предполагают серьезного изменения системы европейских институтов и действующих договоров.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство подданных королевства проголосовали за выход из ЕС. После этого Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьер-министра, заявил о своем уходе в отставку, последовала смена правительства. Кабмин возглавила Тереза Мэй, которая в этом году намерена начать переговоры о Brexit.