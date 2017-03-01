Наука и техника
 

Названо главное условие существования жизни в системе TRAPPIST-1

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Ученые из Корнеллского университета выяснили, что четыре планеты в системе TRAPPIST-1 могут быть благоприятными для жизни. К такому выводу они пришли, смоделировав условия на небесных телах с учетом влияния газообразного водорода, который, возможно, попадает в атмосферу с вулканическими извержениями. Статья исследователей опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного на расстояние в 39 световых лет. В феврале 2017 года ученые сообщили, что система на самом деле состоит из семи планет, три из которых располагаются в зоне обитаемости. Это значит, что на их поверхности, вероятно, существует жидкая вода. При этом еще одна планета — TRAPPIST-1h — была достаточно удалена от звезды, чтобы температура на ней была ниже точки замерзания.

В новой климатической модели исследователи проанализировали воздействие газообразного водорода на атмосферу планеты. Оказалось, что достаточное количество этого вещества способствует парниковому эффекту. Если на TRAPPIST-1h есть вулканическая активность, то водород будет поступать в атмосферу непрерывно, компенсируя потери газа, уходящего в космос. Это дает возможность воде находиться в жидкой форме.

По мнению ученых, благоприятные условия на планете, существующие в течение длительного времени, могут способствовать появлению и развитию живых организмов.

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