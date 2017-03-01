Piaget поддержал премию Film Independent Spirit Awards

Щвейцарский ювелирно-часовой дом Piaget выступил партнером премии Film Independent Spirit Awards, которая прошла в Калифорнии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Известные актеры и актрисы надели фирменные украшения на церемонию вручения наград. Например, актриса из «Лунного света» Наоми Харрис выбрала серьги из белого золота с бриллиантами, а Изабель Юппер — кольца из линейки Piaget Possession.

Кэйт Бекинсэйл Фото: Joe Scarnici / Getty Images 1 /5

Ювелирно-часовой дом Piaget основан Жоржем-Эдуаром Пьяже в 1874 году в швейцарском кантоне Юра. Первоначально компания специализировалась только на производстве высокоточных механизмов, затем стала производить собственные часы, а позже — ювелирные изделия.

В феврале 2017 года в компании сменилось руководство: дом возглавила уроженка Швейцарии Шаби Нури.