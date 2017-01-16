Райан Рейнольдс продемонстрировал дружбу с Piaget

Канадский актер и продюсер Райан Рейнольдс, известный по ролям в «Людях Х» и «Дэдпуле», посетил стенд часовой мануфактуры Piaget на международном часовом салоне высокого часового искусства в Женеве (Salon International de la Haute Horlogerie Genève, SIHH). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Рейнольдс известен ролями в фильмах «Два парня, девушка и пиццерия», «Король вечеринок», «Просто друзья», «Да, нет, наверное», «Предложение», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Зеленый Фонарь» и «Дэдпул». Обладатель премии Young Hollywood Awards (2003). Актер является бренд-амбассадором марки Piaget.

Часовая мануфактура Piaget основана Жоржем-Эдуаром Пьяже в 1874 году в швейцарском кантоне Юра. Первоначально компания специализировалась только на производстве высокоточных механизмов, затем стала производить собственные часы, а позже — ювелирные изделия.