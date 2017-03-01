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Обвиняемый в экспорте чипов из США в Россию осужден на 11 лет в Нью-Йорке

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Александр Пособилов
Александр Пособилов

Суд в Нью-Йорке приговорил жителя США Александра Пособилова к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт микроэлектроники в Россию и сговор с целью отмывания денег. Об этом сообщил ТАСС представитель прокуратуры Джон Марзулли.

Собеседник агентства не смог уточнить гражданства этого человека. «В материалах суда нет отметки о том, что после отбытия наказания преступник подлежит депортации в Россию», — уточнил он. Это обстоятельство указывает на то, что 62-летний Пособилов, проживавший в Хьюстоне, имеет гражданство США.

11 человек, в том числе Пособилов, проходят по делу компаний ARC Electronics и Apex System, которые, как утверждали власти США, с октября 2008 года по октябрь 2012-го купили и поставили в Россию современную микроэлектронику двойного назначения на 50 миллионов долларов. По утверждению властей, оборудование было поставлено в интересах Минобороны и ФСБ.

Пособилов и еще двое фигурантов, Шавкат Абдуллаев и Анастасия Дятлова, были признаны виновными по всем пунктам обвинения в октябре 2015 года. Из остальных семи человек четверо признали вину, трое находятся за пределами Соединенных Штатов и объявлены в розыск.

В июле 2016 года владелец ARC Electronics Александр Фищенко, обладающий российским и американским гражданством, был приговорен к 10 годам тюрьмы и уплате штрафа 500 тысяч долларов.

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