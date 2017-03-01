Путин призвал Минтранс провести железнодорожную ветку до аэропорта Красноярска

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Максиму Соколову построить железнодорожную ветку от аэропорта «Емельяново» до Красноярска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Вы возьметесь за решение этой задачи, как организатор. С привлечением Минфина, правительства края, оператора аэропорта, РАО РЖД. Соберите всех, пообсуждайте, чтобы прийти к окончательному мнению», — обратился Путин к главе транспортного ведомства в ходе в совещания по поводу подготовки ко Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Соколов ответил, что строительство ветки для аэроэкспресса необходимо обсудить с проектировщиками, на что может уйти около месяца.

Ранее замначальник КрасЖД Лев Ткачев говорил TAСС, что строительство аэроэкспресса до «Емельяново» будет оправдано в случае, если пассажиропоток вырастет до 3,5 млн человек в год. В 2016 году аэропорт обслужил 1,82 млн пассажиров.

В 2019 году в Красноярске пройдет XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Подобные соревнования каждые два года проводит Международная федерация университетского спорта (FISU). Участвовать в них могут только действующие студенты высших учебных заведений.