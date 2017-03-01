В Англии учителей отстранили из-за пьянки в кабинете якобы уволенного директора

В Англии учителя начальной школы и родители детей устроили вечеринку в кабинете директора образовательного учреждения. Всего там собралось примерно сто человек. Посиделки они стихийно организовали на фоне слухов об увольнении главы учебного заведения Мишель Бриндл (Michelle Brindle), пишет The Daily Mail.

По информации газеты, отношения между сотрудниками школы и родителями учащихся с одной стороны и Бриндл с другой стали плохими с того момента, как она заняла руководящую должность в сентябре 2016-го. Учителя написали на нее 16 жалоб, а родители создали в интернете петицию, в которой выражали негодование. Ее подписали свыше тысячи человек. Бриндл грозила подать в суд из-за этого онлайн-обращения.

На прошлой неделе конфликт достиг своего апогея: преподавательский состав объявил однодневную забастовку, а матери и отцы десятков детей пришли к воротам расположенной в населенном пункте Боудон школы протестовать. На следующий день директриса собрала личные вещи и в слезах покинула школу после визита чиновников органов образования.

Посчитав, что Бриндл уволили, ее оппоненты пришли вечером в кабинет директора и несколько часов пили там шампанское. Вскоре в интернете было выложено видео с их встречи, на котором ее участники распевают Sacked in the Morning («Уволен утром») — так на футбольных матчах, которые в Англии обычно проводятся вечером, освистывают тренеров, чьи команды неудачно играют. Оказалось, что видео скопировал из группового чата в WhatsApp сторонник директрисы, обвинив ее противников в том, что они разрушили жизнь Бриндл.

Исходя из соображений безопасности, власти временно закрыли школу, в которой учатся 239 детей, а семерых преподавателей отстранили от работы из-за ущерба репутации учреждения. Вернется ли Бриндл на службу, пока не ясно.